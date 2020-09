Cocaína abandonada no Aeroporto de Lisboa

Mais de 208 quilos de cocaína, que a Alfândega avalia em 5,5 milhões de euros, foram encontrados abandonadas em seis malas de viagem no aeroporto de Lisboa, foi esta quinta-feira anunciado.



A bagagem de porão chegou a Portugal num voo proveniente de São Paulo, Brasil, e ficou por reclamar no tapete rolante. A apreensão, a maior de sempre da Autoridade Tributária e Aduaneira, foi realizada no dia 29 de agosto. Os 193 blocos de cocaína foram entregues à Polícia Judiciária, que deu início a uma investigação.

Ver comentários