Cocaína escondida em ananases chega ao porto de Setúbal

Fruta escondia 67 quilos de cocaína.

Por J.T. | 08:44

O cargueiro procedente da Costa Rica, na América Central, atracou no porto de Setúbal.



Entre a mercadoria havia uma remessa de ananases, que foi descarregada e seguiu depois de camião para Madrid, onde foi intercetada. A fruta escondia 67 quilos de cocaína.



Alguns dos ananases foram cortados de forma meticulosa, o recheio retirado e depois colocados cilindros com 800 gramas a 1 quilo de cocaína. A droga foi descoberta à chegada do mercado Mercamadrid.



Entretanto, a polícia deteve sete pessoas em Madrid e Barcelona.