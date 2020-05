Cocaína marcada com emblema do Benfica apanhada no México

Mais de 45 quilos de cocaína, em pacotes marcados com o emblema do Benfica, foram apreendidos pela Guarda Costeira do México no porto de Manzanillo, Colima. A droga foi descoberta por um cão pisteiro num contentor descarregado do navio ‘Long Beach Trader’, com bandeira de Malta e proveniente do Equador.A colocação de emblemas nos pacotes de droga é um velho estratagema das redes de tráfico, que com isso identificam-se a si ou aos traficantes a quem se destina a cocaína.Esta não foi a primeira vez que o emblema do Benfica - o utilizado foi alterado em 1999 - entrou no esquema. A 1 de fevereiro, foram apreendidos 48 quilos de cocaína em pacotes com emblemas do Benfica. Foi apanhada no mesmo porto de Manzanillo e também vinha do Equador.