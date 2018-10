Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

CODU está inoperacional. Sistema informático em baixo desde as 23h18

Há centenas de chamadas perdidas. Alternativa só foi estabelecida vinte minutos depois.

00:21

O serviço de emergência médica esteve totalmente em baixo em Portugal Continental após uma avaria no sistema de telecomunicações do CODU-INEM. O sistema informático avariou pelas 23h18 e a alternativa demorou cerca de vinte minutos a ser implementada.



O sistema ainda está inoperacional com os registos do Centro de Orientação de Doentes Urgentes a serem feitos à maneira antiga, com papel e caneta, sendo que o serviço está a funcionar em "modo catástrofe".



Há centenas de chamadas de emergência perdidas.



"Os constrangimentos agravados pela escassez de operadores de CODU. O atendimento passou a Regional e a central 112 redireciona as chamadas para os números de telemóvel atribuídos a cada operador", pode ler-se num comunicado da Associação de Proteção & Socorro, enviado às redações.



A situação não é inédita e a "alternativa de recurso implementada é arcaica, morosa, e improficiente", acrescentam.