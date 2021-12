Só quando viram as imagens do prédio onde vivia a mãe suspeita de matar os dois filhos recém-nascidos a passar na CMTV, na noite de sábado, é que as colegas do centro de estética souberam que a mulher que trabalhava ao lado delas todos os dias estava grávida. Talita Cantoni, 30 anos, nunca revelara nada e não mostrava mudanças físicas naturais numa gestação de gémeos.