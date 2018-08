Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colhido ao tentar capturar burlões

Vítima gastou 185 euros na compra de um cão que não existia.

Por José Eduardo Cação | 01:30

Tudo começou, há uns dias, quando um casal de S. Pedro da Cova, Gondomar, tentou comprar um cão de raça Boxer, a um outro casal de S. João da Madeira. Após o negócio, que envolvia 185 euros, os compradores aperceberam-se de que, afinal, foram alvo de uma burla, pois acabou por não lhes ser entregue qualquer cão.



Segundo o CM conseguiu apurar, o casal alegadamente burlado engendrou então uma armadilha, tendo em vista apanhar posteriormente, com ajuda da GNR, os burlões. Desta vez, foi marcado um encontro, em S. Pedro da Cova, esta quarta-feira à tarde, sob o pretexto de nova compra de um cão.



Só que, apercebendo-se do que se passava, os visados reagiram da pior maneira, arrancando na carrinha Renault Megáne, conduzida por uma mulher, e atropelaram o homem, de 28 anos, que terá sido enganado pelo casal.



"O homem estava agarrado ao capô. Ali em baixo, em frente ao talho, acabou por cair e os que iam no carro fugiram", contou José Ferreira, que estava num café junto ao local onde tudo aconteceu. A vítima foi assistida e levada pelos bombeiros de S. Pedro da Cova, para o Hospital de Santo António, no Porto.



Após o violento embate, a mulher da vítima alertou as autoridades. O casal de burlões ainda foi perseguido por uma patrulha da GNR que se encontrava perto do local.



Os dois acabariam por se deslocar de forma voluntária até à esquadra da PSP de São João da Madeira, que entretanto tinha sido alertada.



A Polícia Judiciária foi também acionada e investiga o caso.