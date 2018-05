Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colhido contra muro após rixa no trânsito

Feirante atropelou vítima e fugiu, na Trofa. Foi apanhado pela PJ do Porto.

Por Manuel Jorge Bento e Liliana Rodrigues | 08:10

Os dois condutores desentenderam-se no trânsito. Um saiu do carro e o outro aproveitou a ocasião para acelerar, atropelá-lo e projetá-lo contra um muro, em S. Romão do Coronado, Trofa. A vítima, de 29 anos, sofreu ferimentos graves e está em coma. O suspeito, feirante, de 34, fugiu, mas foi detido pela Polícia Judiciária do Porto. Indiciado por tentativa de homicídio, ficou em prisão preventiva.



O caso ocorreu a 27 de abril, por volta das 12h50, na avenida Luís de Camões. O homem colhido foi assistido no local pelos Bombeiros da Trofa. Tinha vários traumatismos na cintura e nas pernas, incluindo uma fratura na bacia, mas estava consciente e ainda falou com a mulher, grávida e a poucas semanas de ser mãe. Foi transportado para o Hospital de Vila Nova de Famalicão e, de acordo com a PJ, "correu perigo de vida, permanecendo desde o dia dos factos em estado de coma".



O suspeito - que fugiu logo depois de atropelar intencionalmente a vítima - já tem antecedentes criminais de ofensas à integridade física qualificada, e resistência e coação sobre funcionário. Ficou preso.