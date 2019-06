Colhido por comboio quando ia buscar o pão em Faro

Estabilizado por equipas de pré-hospitalar e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Faro, foi depois transportado para o Hospital de Faro, onde ficou internado em estado considerado grave.



Para o local do acidente foram acionados 20 operacionais entre os Bombeiros Sapadores de Faro, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, Infraestruturas de Portugal e PSP, apoiados por cinco veículos.



As autoridades estão agora a tentar apurar o que esteve na origem deste segundo acidente do género, em poucos dias, em Faro. Conforme o CM noticiou, segunda-feira de manhã, um outro homem, de 76 anos, foi colhido mortalmente por um comboio, na zona do Chalé das Canas, a cerca de 500 metros do local do acidente de quinta-feira. Morador junto a linha, o homem costumava dar de comer a gatos vadios que passeiam pelos carris. Terá sido colhido quando alimentava os animais.

Um homem, de 55 anos, sofreu esta quinta-feira ferimentos graves depois de ser colhido por um comboio regional que seguia no sentido Olhão–Faro, na zona do Bom João, em Faro. O homem estava a atravessar a linha, como fazia diariamente, para ir buscar pão.O alerta para o socorro à vítima foi dado por populares pelas 08h02. "Todos os dias via o senhor a fazer este trajeto, para ir buscar pão à padaria, alguma coisa correu mal para isto acontecer", contou aoum morador da zona. "Na chegada ao local das equipas médicas, o homem apresentava graves ferimentos a nível da zona torácica e na face", referiu aoo departamento de comunicação do INEM.