Colisão aparatosa entre três carros provoca três feridos em Faro

Uma colisão entre três viaturas ocorrida na EN125, na zona do Arneiro, em Faro, na madrugada desta terça-feira, provocou três feridos.O acidente ocorreu minutos antes das 1h00 junto a um cruzamento com semáforos. Apesar da violência do embate, que deixou uma das viaturas com a parte da frente toda destruída, os ocupantes dos veículos sofreram apenas ferimentos ligeiros.As vítimas foram assistidas no local por elementos dos Bombeiros Sapadores de Faro, INEM e Cruz Vermelha e transportados para o hospital de Faro.A GNR esteve no local e está a investigar o acidente.