Colisão brutal mata jovem de 26 anos após encontro com a namorada

Paulo Diaz Valente tinha estado com a namorada, em Ovar, e regressava ao café Docinho das Corgas, de que era dono, em Fornos, Santa Maria da Feira.O jovem, de 26 anos, morreu numa violenta colisão entre o carro em que seguia sozinho e outro automóvel, este sábado, na EN327, em Ovar.No mesmo acidente, mais dois homens ficaram feridos. As duas viaturas, de alta cilindrada, ficaram totalmente destruídas. Paulo Diaz Valente festejaria o próximo aniversário no dia 31 de dezembro.O trânsito esteve cortado durante três horas.