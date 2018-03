Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão brutal na EN206 mata jovem e fere bebé

Manobras de reanimação não conseguiram salvar a vida a um condutor de 20 anos.

Por Manuel Jorge Bento e Fátima Vilaça | 09:00

Gabriel, conhecido pela alcunha ‘Brasileiro’, perdeu a vida numa violenta colisão entre três carros, ontem às 16h50, na EN206, em Fafe. O acidente deixou ainda dois homens e duas mulheres gravemente feridos e provocou ferimentos em três crianças - uma bebé de nove meses, uma menina de quatro anos e outra de sete. A estrada, a variante que liga Guimarães e Fafe, esteve cortada durante várias horas, provocando longas demoras nas estradas alternativas.



"Quando chegámos, deparámos com uma vítima em paragem cardiorrespiratória, iniciámos as manobras de suporte básico de vida, mas revelaram-se infrutíferas e o óbito acabou por ser declarado", referiu ao CM Gilberto Gonçalves, comandante dos Bombeiros de Fafe. Os sete feridos foram todos socorridos no local, de imediato, e depois transportados para os hospitais de Guimarães e Braga.



O piso escorregadio e a velocidade estarão na origem da colisão, que deixou os carros completamente destruídos - a vítima mortal, que tinha 20 anos, conduziria o Opel Vectra cinzento. Só a investigação da GNR poderá esclarecer as causas do acidente. As operações de socorro, retirada das viaturas e limpeza da via obrigaram ao corte da via durante mais de três horas, com o desvio de trânsito pela antiga EN206 e pela EN101.



No local estiveram 47 operacionais das corporações de Fafe, Guimarães e Taipas, do INEM e militares da GNR.