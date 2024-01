Três pessoas ficaram feridas, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre três carros na Estrada Nacional 222, no Olival, Vila Nova de Gaia.

As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Eduardo Santos Silva com ferimentos considerados leves.

No socorro estiveram os bombeiros de Crestuma, os bombeiros dos Carvalhos, os Sapadores de Gaia e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Nova de Gaia.

O alerta para o acidente foi dado Às 16h50.