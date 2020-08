Colisão com camião mata condutor em Vila Franca de Xira

Um homem morreu na sequência de uma colisão frontal entre um automóvel e um camião, esta quarta-feira à tarde, na reta do Cabo, entre Vila Franca de Xira e o Porto Alto. A vítima é o condutor do veículo ligeiro, que não resistiu ao embate.





De acordo com testemunhas, o condutor do automóvel terá sofrido uma indisposição súbita e saído da faixa de rodagem, vindo a embater no pesado, que se despistou ao tentar evitar a colisão. O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros.