Colisão entre dois veículos provoca incêndio na A28

Acidente causou dois feridos ligeiros. Uma das viaturas acabou mesmo por capotar.

17:06

Dois veículos ligeiros colidiram este domingo na A28, no sentido Norte-Sul, junto à saída de Freixieiro de Soutelo, em Viana do Castelo, e um deles capotou, provocando um pequeno incêndio.



Segundo confirmou ao CM fonte dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, o alerta foi dado às 14h55, com o acidente a causar dois feridos ligeiros que foram transportados para o Hospital de Viana.



Para além dos bombeiros, a GNR também esteve no local.