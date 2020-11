Colisão com carrinha do gás faz quatro feridos e corta EN4 em Montemor-o-Novo

Uma colisão que envolveu três viaturas, uma delas carregada com botijas de gás, provocou esta segunda-feira quatro feridos e obrigou ao corte da EN4 entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas.



O acidente ocorreu pelas 19h07, ao km70, e está a mobilizar 33 operacionais dos bombeiros e GNR.





De acordo com o CDOS de Évora, a carrinha que transportava as botijas de gás capotou, tendo as mesmas ficado espalhadas pela via.O condutor teve de ser desencarcerado. Não há previsão para quando a circulação seja retomada na EN4.