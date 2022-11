Colisão com carro dos Bombeiros faz três feridos em Santa Maria da Feira

Três pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em Santa Maria da Feira.Uma viatura de desencarcermento dos Bombeiros da Arrifana, que tinha sido acionada para o local, acabou por colidir com um carro, que estava estacionado junto ao local do acidente, e iniciou uma manobra.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os Bombeiros da Arrifana, para uma colisão rodoviária, junto ao viaduto da A32, em Romariz.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Santa Maria da Feira também foi acionada. As vítimas foram levadas, pelos Bombeiros da Arrifana, para o Hospital da Feira.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.