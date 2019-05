Colisão com pesado mata condutor no IC1 em Grândola

Uma colisão frontal entre um pesado de mercadorias e um carro provocou, esta terça-feira de manhã, a morte ao condutor do veículo ligeiro, no IC1, na zona do Bulbugão, entre Grândola e Alcácer do Sal.O alerta foi dado pelas 07h00.No acidente, ficou ferida outra pessoa que foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano.Para facilitar as operações de socorro, a via esteve cortada ao trânsito tendo sido reaberta pelas 09h30.No socorro estiveram envolvidos 12 operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal, o INEM e a GNR.