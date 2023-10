Colisão complica trânsito na A5

Uma colisão na A5, junto ao Estádio Nacional, sentido Cascais-Lisboa, está a complicar o trânsito em ambos sentidos. As filas já têm início, nesse sentido, em São Domingos de Rana e, no sentido Lisboa-Cascais, no viaduto Duarte Pacheco.

Para o local foram mobilizados mais de uma dezena de operacionais. Apesar de haver um autocarro e vários carros envolvidos, com a presença de ambulâncias no local, o comando sub-regional da Grande Lisboa, da Proteção Civil, assegura "não se tratar de uma ocorrência relevante".

O alerta foi às 17h23 e foram mobilizados 10 operacionais.