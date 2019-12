Três homens ficaram feridos em resultado do despiste da viatura ligeira em que seguiam, ocorrido durante a madrugada de domingo, em Tavira.Segundo oapurou, o alerta foi dado às autoridades e meios de socorro já depois das cinco da manhã.Na sequência do aparatoso despiste, o carro acabou por embater contra um poste de eletricidade.Um homem, de 39 anos, foi assistido no local e conduzido à unidade de saúde pelos bombeiros para receber cuidados médicos. Os outros dois feridos recusaram tratamento hospitalar.