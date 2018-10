Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão de comboio com viatura ligeira faz um ferido grave em Coruche

Linha de Vendas Novas está cortada.

09:10

Uma colisão entre um comboio e uma viatura ligeira causou este sábado um ferido grave em Coruche, distrito de Santarém, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo a mesma fonte, a colisão ocorreu na linha de Vendas Novas (onde só circulam comboios de mercadorias), na passagem de nível da Agolada, tendo resultado num ferido grave, não tendo ainda informação sobre o sexo ou idade da vítima.



Fonte do CDOS de Santarém referiu que aquando da chegada dos bombeiros a vítima, que era o único ocupante do carro, não estava dentro da viatura, não tendo sido necessário proceder a trabalhos de desencarceramento.



A linha de Vendas Novas está, de momento, cortada, acrescentou.



No local, estão meios dos Bombeiros de Coruche, GNR e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Santarém, num total de 20 operacionais e sete viaturas.