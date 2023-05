Colisão de embarcação turística com o cais faz três feridos no Rio Douro

Uma embarcação turística, no Peso da Régua, no rio Douro, colidiu com o cais, no momento em que atracava, e provocou três feridos ligeiros, esta segunda-feira, segundo os Bombeiros da Régua.o Alerta foi dado às 14h47. Ao que oapurou, problemas técnicos estiveram na origem do acidente.No local estiveram os Bombeiros da Régua, os Bombeiros de Santa Marta de Penaguião e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Lamego.A GNR, a Polícia Marítima e a Autoridade Marítima também estiveram no local.As vítimas, funcionários da embarcação, foram levadas para o Hospital de Vila Real.