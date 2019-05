Colisão de metro e carros faz seis feridos em Almada

Uma criança de apenas dois anos está entre as seis vítimas de um acidente aparatoso que envolveu uma composição do metro de superfície, uma carrinha e um carro na zona do Laranjeiro, Almada.Uma colisão num cruzamento com semáforos e que está agora a ser investigado pelas autoridades. O alerta teve lugar às 09h07 desta terça-feira, para a avenida 23 de Julho.À chegada ao local, PSP, INEM e bombeiros de Cacilhas encontraram uma carrinha entre a composição e um poste. A poucos metros estava um Renault Megane, em que seguiam a criança e a mãe.Todas as vítimas – há também um passageiro do metro – foram considerados pelas equipas de socorro como feridos ligeiros, sendo levados ao Hospital Garcia de Orta.A violência do embate foi tal que a composição acabou por descarrilar, sofrendo diversos danos na frente e numa lateral. Foi precisa uma viatura especial para voltar a colocar o metro em cima dos carris.A PSP cortou a circulação naquele cruzamento, estando inspetores do Gabinete de Prevenção e Investigação a Acidentes Ferroviários a tentar apurar quais as causas que levaram a este acidente.Moradores daquela zona do Laranjeiro pedem que a autarquia proceda a algumas mudanças, isto tendo em conta outros acidentes semelhantes nos últimos meses. Há já registo de atropelamentos mortais envolvendo o metro de superfície."Eu não consigo compreender este cruzamento, com tantos sinais. Nunca fui a favor disto. Poderiam fazer um túnel ou uma rotunda", disse aoMário Ferreira.Alguns moradores sugerem, por exemplo, uma avaria na regulação luminosa existente naquele cruzamento como causa para o acidente.