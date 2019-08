Um homem de 64 anos ficou ferido, esta quinta-feira de manhã, numa colisão entre um carro e um pesado de mercadorias, na zona da Penina, Alvor, Portimão.



O alerta para o acidente foi dado às 07h44. Foram mobilizados 11 operacionais e quatro viaturas. A vítima foi levada para a unidade de Portimão do Centro Hospitalar do Algarve, com ferimentos ligeiros.

