Uma colisão aparatosa entre dois carros, ocorrida na noite de sábado, na EN206, na freguesia de Negreiros, em Barcelos, deixou um jovem em estado grave.A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Braga. O alerta chegou aos bombeiros pelas 23h50.A estrada onde ocorreu o acidente, que liga Vila Nova de Famalicão à Póvoa de Varzim, esteve condicionada durante mais de uma hora para socorro ao ferido e limpeza da via. Militares da GNR estiveram no local e investigam o sinistro.