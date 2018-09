Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão em Anadia fere com gravidade homem de 73 anos e congestiona trânsito

IC2 encontra-se congestionado no sentido sul-norte na zona de Avelãs de Caminho.

19:45

Uma colisão entre um carro e uma carrinha de mercadorias fez esta quarta-feira um ferido grave no IC2 em Avelãs de Caminho, Anadia.



Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, a vitima, um homem de 73 anos, foi transportada para a sala de emergência do Hospital da Universidade de Coimbra.



De acordo com o comandante dos bombeiros, o homem terá saído do carro pelo próprio pé, mas o discurso pouco coerente levantou suspeitas de um traumatismo encefálico grave.



O alerta foi dado às 18h31 e no local estiveram oito operacionais e quatro veículos.



A via encontra-se congestionada no sentido sul-norte em Avelãs de Caminho, Anadia.