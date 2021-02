Colisão em Leça da Palmeira causa cinco feridos

Um acidente entre dois automóveis provocou cinco feridos ligeiros, na tarde deste sábado, na avenida Coronel Hélder Ribeiro, perto da praia do Aterro, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

Ao que o CM apurou, a colisão terá ocorrido depois de um cão se ter atravessado na via, pelas 16h00, com uma das viaturas a capotar.

Três das vítimas, mulheres de 18, 23 e 56 anos, foram transportadas para o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos. Os outros feridos, jovens de 18 e 20 anos, foram assistidos no local pelos Bombeiros de Matosinhos-Leça e Leça do Balio, com apoio de equipas médicas.