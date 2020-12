Colisão em série provoca sete feridos na EN247 em Peniche

Sete pessoas sofreram este domingo ferimentos, três delas graves, após dois automóveis terem colidido com três viaturas estacionadas na EN247, em Alto do Veríssimo, Atouguia da Baleia, às 17h40.O acidente espalhou detritos por toda a via a obrigou as autoridades a encerrar a estrada. Os feridos graves foram conduzidos para o hospital de Torres Novas e os ligeiros foram transportados para as unidades de saúde de Caldas da Rainha e de Peniche.Segundo as autoridades, um dos carros envolvidos terá sofrido um acidente, pouco tempo antes.