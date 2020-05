Colisão em Setúbal faz oito feridos

Uma violenta colisão na EN5, na zona da Marateca, pelas 07h25 deste sábado, causou oito feridos ligeiros. Uma das vítimas teve de ser desencarcerada.O choque entre as duas viaturas ocorreu junto a um posto de combustível, quando um dos veículos atravessou a faixa de rodagem contrária para entrar no mesmo, originando um embate lateral.O condutor de um automóvel ficou encarcerado e teve de ser retirado pelos bombeiros. No outro veículo seguiam sete pessoas. Apesar da violência, não houve feridos graves. Três foram ao hospital para observação e outros cinco assistidos no local.