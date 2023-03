Dois carros colidiram na tarde deste sábado no cruzamento entre a rua Robert Smith e a rua Padre Vitorino de Sousa Alves, na cidade de Braga. O alerta foi dado às 16h28, sendo que uma mulher e um homem, ambos com cerca de 20 anos, ficaram feridos. Foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Braga e transportados para o hospital da cidade.A corporação esteve no local com cinco viaturas e 14 operacionais. Também a PSP foi acionada para esta ocorrência.