Uma colisão entre dois carros no Eixo Norte-Sul, no sentido Lisboa-Almada junto ao aqueduto, deixou esta sexta-feira uma jovem de 23 anos com ferimentos ligeiros, de acordo com fonte dos Sapadores de Lisboa.O alerta para as autoridades foi dado pelas 22h20.Para o local foram enviados o INEM e os Bombeiros Sapadores de Lisboa.