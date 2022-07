Um homem ficou gravemente ferido esta sexta-feira após uma colisão entre três veículos, na A4, no sentido Porto - Amarante, provocando longas filas de trânsito.A vítima foi desencarcerada e socorrida no local.O alerta foi dado às 17h48 e no local estiveram presentes os Bombeiros Voluntários de Ermesinde, além da GNR.