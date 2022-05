Colisão entre ambulância de carro acaba com morte numa esplanada em Celorico da Beira

Três clientes que estavam na esplanada de um café em Carrapichana, Celorico da Beira, foram, esta sexta-feira à tarde, colhidos por uma ambulância dos bombeiros de Gouveia envolvida numa colisão com um carro na EN17.Um deles, um homem de 38 anos, morreu no local, enquanto outro, de 70, sofreu ferimentos graves. Um terceiro, de 50 anos, ficou ligeiramente ferido.O acidente, ocorrido cerca das 17h30, causou ainda ferimentos ligeiros numa bombeira, de 21 anos, que conduzia a ambulância, na condutora do carro, de 37 anos, e no doente que estava a ser transportado para a Unidade Local de Saúde da Guarda.