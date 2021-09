Uma colisão entre uma ambulância de transporte de doentes não urgentes da Alfandega da Fé e um carro, na A4, em Ermesinde, ao final da manhã desta quinta-feira, fez três feridos.



O alerta foi dado às 11h55.





No local estiveram os Bombeiros de Ermesinde. As vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto, com ferimentos considerados ligeiros. A faixa central esteve cortada ao trânsito para remoção das viaturas.