Colisão entre ambulância e 'papa-reformas' faz um ferido em Sines

A colisão entre uma ambulância da Cruz Vermelha de Ermidas-Sado e um quadriciclo provocou esta sexta-feira, um ferido ligeiro, na Estrada Nacional 120-1, na localidade da Sonega, no concelho de Sines.

"O ferido ligeiro é um homem com cerca de 80 anos, que conduzia o quadriciclo e embateu conta a ambulância à saída da localidade" explicou Hugo Cruz, comandante dos Bombeiros de Sines.

Trata-se de uma ambulância de transporte de doentes não urgentes, que transportava uma mulher para o IPO.

O alerta foi dado às 7h54 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 7 operacionais, apoiados por 3 viaturas e os Bombeiros do Cercal do Alentejo com uma ambulância e 2 operacionais.

Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas a circulação automóvel esteve interrompida no local durante cerca de meia hora.

A GNR de Sines esteve no local e vai agora investigar as causas do acidente.