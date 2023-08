Colisão entre autocaravana e ligeiro de mercadorias provoca quatro feridos em Odemira

Uma violenta colisão entre uma autocaravana e uma viatura ligeira de mercadorias, provocou esta sexta-feira, um ferido grave e três ligeiros, na Estrada Municipal 501, em São Teotónio, no concelho de Odemira.

O ferido grave é o condutor da autocaravana, um homem de nacionalidade francesa que viajava acompanhado da esposa e de uma filha, que sofreram ferimentos ligeiros.

O condutor da viatura ligeira de mercadorias, viajava sozinho e sofreu ferimentos ligeiros.

As quatro vítimas depois de estabilizadas no local, foram transportadas pelos Bombeiros para o serviço de urgência do Hospital de Portimão.

O alerta foi dado às 12h59 e nas operações de socorro estiveram 16 operacionais, apoiados por seis viaturas, dos Bombeiros de Odemira e SIV de Odemira.

A GNR de São Teotónio esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.