Colisão entre autocarro e camião na IC2 em Moscavide condiciona trânsito

Um autocarro e um camião de recolha do lixo colidiram na manhã desta segunda-feira, no IC2, em Moscavide, do qual resultaram três feridos leves. Oapurou que o autocarro seguia sem passageiros.As vítimas são o condutor do autocarro e dois trabalhadores do camião de recolha do lixo, que sofreram ferimentos ligeiros mas, por precaução, foram transportados para duas unidades hospitalares em Lisboa.O incidente levou ao corte de duas vias no IC2, ao quilómetro 2, sentido Alverca. O trânsito continua congestionado.apurou que o autocarro já foi retirado do local, pelo reboque.O alerta foi dado antes das 8h desta manhã. Os Bombeiros de Moscavide e Portela estiveram no local, com dois veículos e sete elementos. Também foi mobilizada uma ambulância, um veículo de desencarceramento e a PSP.Em atualização.