Colisão entre automóvel e autocarro faz três feridos graves em Sintra

Veículo transportava 39 pessoas no momento do acidente. Duas mulheres ficaram encarceradas.

20:42

Cinco pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade, na sequência de uma colisão entre um autocarro de passageiros e dois veículos ligeiros durante a tarde desta quarta-feira na localidade de Fachada, em Terrugem, Sintra.



Os dois veículos colidiram frontalmente, com as duas ocupantes do automóvel a ficarem encarceradas. As duas mulheres, com idades entre os 60 e os 70 anos, foram levadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, em estado grave.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 17h00. No autocarro que pertence à Câmara de Torres Vedras seguiam 39 passageiros. Um deles sofreu lesões na coluna e teve de ser imobilizado e levado para o hospital.



As vítimas graves foram transportadas para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde estão a ser observadas. Os dois feridos ligeiros não tiveram necessidade de receber prestação médica.



No local estiveram as equipas dos Bombeiros de Sintra, Colares, Algueirão e Mem Martins, assim como o INEM e a GNR.