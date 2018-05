Pelo menos uma pessoa teve de ser desencarcerada, na A22 em Loulé.

09:02

Uma colisão entre um camião betoneira e um autocarro fez, esta quarta-feira, 15 feridos na A22, em Loulé. Destes, quatro foram transportados para o hospital em estado grave.



Todos os feridos, onde se incluem três crianças, são estrangeiros.

Segundo apurou o CM, o acidente aconteceu às 07h55 perto do Túnel do Areeiro, no sentido Loulé-Faro.



O motorista do autocarro teve de ser desencarcerado.



Em atualização