Uma colisão entre um camião betoneira e um veículo ligeiro na EN 206, na localidade de Entroncamento, Vila Real, provocou esta segunda-feira dois feridos.



Uma das vítimas ficou em estado grave e outra tem ferimentos ligeiros.





O alerta foi dado as 08h30. No local estiveram 9 operacionais com 3 veículos da GNR e VMER de Vila Real.