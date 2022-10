Uma colisão entre um camião e um carro, esta tarde de quarta-feira, na saída de Tercena, em Oeiras, provocou longas filas de espera no IC19.O embate não fez vítimas.O alerta foi dado às 16h e as autoridades encontram-se no local.Ao que o Correio da Manhã apurou, vários condutores optaram por estacionar os carros no local e percorreram vários quilómetros a pé até casa.