Uma colisão entre um camião e um carro provocou na manhã desta terça-feira um morto e um ferido grave, na EN118, em Muge, no Concelho de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém.O acidente aconteceu pelas 11h34, sendo que neste momento a via encontra-se cortada para operações de socorro e trabalho de investigação da GNR.No local estão 14 operacionais, auxiliados por seis viaturas.