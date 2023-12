Um ferido é o resultado de uma colisão entre um camião e um carro, na A44, ao quilómetro 1,5, junto à saída para Francelos, em Vila Nova de Gaia, no sentido Norte/Sul.



O alerta foi dado às 20h37. No local, estão os Bombeiros Sapadores de Gaia e os Bombeiros Voluntários de Valadares.





A vítima seguia no carro e teve de ser desencarcerada. A autoestrada ficou com duas vias obstruídas. As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.