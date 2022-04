Colisão entre camião e carro provoca um ferido grave em Arouca

Uma mulher de 42 anos sofreu ferimentos graves, esta tarde de sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um camião e um carro, em Arouca.No mesmo acidente, outras duas pessoas ficaram com ferimentos ligeiros, um homem de 57 anos e uma jovem de 19.A mulher foi levada para o Hospital de Gaia, e as vítimas ligeiras dirigidas para o Hospital da Feira.O alerta foi dado, cerca das 12h30, para os bombeiros de Fajões, para uma colisão rodoviária, no lugar das Alagoas, em Escariz.Foram mobilizados para o local 11 operacionais, apoiados por 4 viaturas dos bombeiros de Fajões.A GNR, uma ambulância de suporte imediato de vida (INEM) e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação também foram acionadas.