Colisão entre camião e trator faz um ferido grave no IC2 em Águeda

Uma violenta colisão entre um camião e um trator, está tarde, no IC2 , em Águeda provocou um ferido grave.A vítima foi levada, pelos Bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.A GNR de Aveiro está no local.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para um acidente rodoviário no IC2 na zona da Landiosa.