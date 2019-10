Bombeiro ferido em colisão entre carro e ambulância em Arcozelo

Um bombeiro de Ponte de Lima ficou ferido na sequência de uma colisão entre a ambulância que conduzia, este sábado, ao início da tarde, e um veículo ligeiro, em Arcozelo, Ponte de Lima.O condutor do outro veículo também ficou ferido. Os dois condutores - bombeiro e civil - foram levados ao hospital de Viana do Castelo, com ferimentos ligeiros.A ambulância dos bombeiros Voluntários de ponte de Lima seguia para uma emergência, com os sinais luminosos e sonoros ligados quando, ao que oapurou, uma carro que saía das bombas de abastecimento de combustível, entrou na via.O condutor da ambulância ainda terá tentado evitar a colisão, mas já não houve tempo de travar.As duas vítimas sofreram ferimentos ligeiros.A GNR de Ponte de Lima esteve no local. O trânsito na EN201 encontra-se condicionado devido ao acidente.