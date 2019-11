Colisão entre carro e ambulância faz dois feridos no Porto

Duas pessoas ficaram feridas este sábado à noite numa colisão entre um carro e uma ambulância dos Sapadores do Porto, no centro da cidade.Segundo o que oconseguiu apurar, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas de Santa Catarina e Latino Coelho.As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital.A colisão condicionou a circulação, mas o trânsito já circula com normalidade.