Colisão entre carro e autocarro em Odivelas faz 10 feridos

Seis dos feridos foram hospitalizados no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

16:12

Uma colisão entre um carro e um autocarro fez esta quinta-feira 10 feridos ligeiros na Rua Comandante Sacadura Cabral, em Odivelas.



Seis das vítimas foram hospitalizadas no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.



No local estiveram os bombeiros de Odivelas, INEM e PSP com 13 operacionais e cinco carros.



O alerta foi às 14h49.