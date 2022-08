Um carro colidiu contra um autocarro esta quarta-feira à tarde na rua Francisco Sá Carneiro, em Gondomar.



O alerta foi dado às 14h10, sendo que há a registar um ferido ligeiro.Trata-se do condutor do carro, assistido no local e depois transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.



No local da ocorrência estiveram os bombeiros de Gondomar, a PSP e também a Polícia Municipal.



A rua esteve temporariamente condicionada ao trânsito.