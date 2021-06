Colisão entre carro e bicicleta provoca uma vítima mortal em Alcobaça

A colisão de um carro com uma bicicleta causou esta terça-feira a morte do ciclista, de 72 anos, natural de França e a residir em S. Martinho do Porto. O acidente ocorreu pelas 14h00, na estrada que liga as povoações de Alfeizerão e Macarca, no concelho de Alcobaça.









Após a colisão, o carro saiu da via de circulação e entrou na berma, em sentido contrário. O condutor e único ocupante, de 19 anos, foi assistido pelos bombeiros.

À chegada das equipas dos Bombeiros Voluntários de S. Martinho do Porto, o ciclista estava em paragem cardiorrespiratória e a morte foi confirmada ainda no local por uma equipa médica do INEM. O corpo foi removido para autópsia em Leiria