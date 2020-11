Colisão entre carro e camião faz três feridos em Alcácer do Sal

A colisão entre uma viatura pesada e um ligeiro de passageiros, provocou esta manhã três feridos ligeiros, no IC1, no concelho de Alcácer do Sal.

Para facilitar as operações de socorro e a retirada dos veículos, a circulação no Itinerário Complementar (IC) 1, esteve cortada durante cerca de duas horas.

Os feridos, todos ocupantes da viatura ligeira, são duas mulheres com 75 e 76 anos e um homem com 65 anos.

A vítimas foram transportados pelos bombeiros para o Serviço de Urgência Básico (SUB) de Alcácer do Sal.

Mais tarde, dois dos feridos foram transferidos para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado ás 08h45 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Alcácer do Sal com 10 operacionais, apoiados por 5 viaturas.

A GNR esteve a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.